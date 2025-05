Cães encontrados na Mister Hull foram levados para abrigo; local pede apoio

Uma vaquinha foi criada para custear os gastos com os animais. Muitos deles precisaram passar por cirurgia

Com a superlotação, o abrigo pede atenção das autoridades responsáveis pela causa animal para a construção de novos canis e fornecimento de medicamentos, alimentação e água.

A responsável pela Organização Não-Governamental (ONG), Lindoneide Rocha, conta que durante o resgate - que aconteceu na sexta, 23 - chegou a passar mal devido ao odor do local. “A casa já estava insalubre para eles (os cães), eu estava levando água e alimentação mas não dava para deixá-los naquela situação”.

Devido a situação precária em que foram encontrados os animais, a ONG precisou criar uma “vaquinha” para custear os gastos que tiveram com a ação. Muitos deles precisaram passar por cirurgia devido ao estado que foram retirados da casa. Os cães foram encontrados com feridas na pele e com doença de carrapato.

Lindoneide lembra que a casa onde os cães estavam era de uma senhora que já vivia em situação de vulnerabilidade. “O marido dela era o provedor da casa e quando ele foi embora a deixou sem nenhuma fonte de renda. Na época, ela criava 53 cães e já vivia em situação precária”.