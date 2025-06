Papa Leão XIV anuncia nova data para canonização de Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati

Antes a canonização de Acutis estava marcada para o dia 27 de abril, no Jubileu dos Adolescentes; e a de Frassati deveria ser em 3 de agosto, no Jubileu dos Jovens. A nova data foi definida para 7 de setembro de 2025

O papa Leão XIV anunciou a nova data da canonização de Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, marcada para 7 de setembro de 2025. O anúncio foi feito durante a reunião com os cardeais no Consistório Ordinário Público, na manhã desta sexta-feira, 13. O pontífice também marcou para 19 de outubro a canonização de outros sete beatos.

Antes, a canonização de Acutis estava marcada para o dia 27 de abril, no Jubileu dos Adolescentes; e a de Frassati deveria ser em 3 de agosto, no Jubileu dos Jovens. Mas as datas foram suspensas após a morte do papa Francisco.

Carlo Acutis era ítalo-britânico e morreu de leucemia em 2006, aos 15 anos. Ele foi beatificado em 2020, após a Igreja Católica legitimar como primeiro milagre do jovem a cura de um menino de três anos no Brasil.

Já Pier Giorgio Frassati foi um ativista católico italiano dedicado às práticas de caridade, que morreu de poliomielite aos 24 anos e foi beatificado pelo papa João Paulo II em maio de 1990.