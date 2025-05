Brasileiro preso na Bolívia é possível sucessor de Marcola na liderança do PCC

Líder do PCC preso na Bolívia foi adido de consulado africano em Belo Horizonte

Um fato destacado na trajetória de Marcos Alberto de Almeida é que ele já atuou como adido comercial do consulado de Moçambique em Belo Horizonte (MG). O adido é um agente diplomático, mas não é diplomata de carreira. Tuta ocupou a função no período de julho de 2018 até julho de 2019, mesmo sendo procurado pela polícia paulista.

O cargo no consulado moçambicano teria sido ponte larga para sua atuação no continente africano, segundo as investigações conduzidas pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP). Mas Tuta também manteria conexões no Paraguai e na Bolívia (grandes produtores de maconha e cocaína, respectivamente) e em outros países da África, onde o PCC também despeja grandes carregamentos de entorpecentes. (Com agências)

ASSISTA: Guerra Sem Fim (Série Documental - 1ª Temporada) | Trailer O POVO+