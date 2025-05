Atendimento do programa Pet Ceará Móvel realiza mil castrações após ampliação

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 29-08-2024: Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Proteção Animal, em parceria com a Secretaria da Proteção Social (SPS) e a Secretaria da Juventude (Sejuv), realiza o primeiro Giro Pet Ceará, levando atendimento veterinário para a Vila Social do Genibaú com atendimentos para cachorros e gatos.. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

O Programa Pet Ceará Móvel tem recebido grande público, e ultrapassou a marca de mil castrações, nesta sexta-feira, 16. A iniciativa do Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria de Proteção Animal, atingiu a marca apenas uma semana após a ampliação do programa. O atendimento é gratuito, e tem ocorrido na unidade localizada no Vapt-Vupt da Messejana, que segue funcionando a partir das 8 horas até o dia 24 de maio.