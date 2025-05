Programa de bolsas filantrópicas da Unifor oferece bolsas de 50% e 100%

A nova edição do Programa Super Bolsas Filantrópicas iniciou as suas inscrições. No total, os candidatos concorrem a 850 bolsas de 50% e 100%, voltadas aos cursos de graduação presencial e a distância (EAD) na Universidade de Fortaleza (Unifor).

O prazo dos registros segue até o dia 26 de maio. Para a bolsa integral (100%), os candidatos devem possuir renda familiar bruta mensal per capita de até um salário-mínimo e meio, enquanto as inscrições para 50% são válidas aos inscritos com renda familiar bruta mensal per capita de até três salários-mínimos.