Irmãos Menendez podem ser soltos? Entenda mudança da sentença

Antes, os irmãos cumpriam pena sem possibilidade de liberdade desde 1996. Familiares que apoiam os irmãos estiveram no tribunal nessa terça-feira, 13, com vários deles depondo para pleitear a libertação dos irmãos.

Após 35 anos presos, Erik e Lyle receberam uma nova sentença, tornando-se elegíveis para liberdade condicional. A decisão foi tomada pelo juiz Michael Jesic no fim do primeiro dia de audiência com base na lei de jovens infratores da Califórnia.

Os irmãos podem conseguir direito à liberdade condicional, conforme a lei de jovens infratores da Califórnia. Isso porque cometeram o crime com menos de 26 anos. A decisão ficará a cargo do conselho de liberdade condicional do estado e do governador.

O que diz a lei de jovens infratores da Califórnia?

A lei de jovens infratores da Califórnia, conhecida como "Youth Offender Parole Law", oferece a indivíduos que cometeram crimes antes dos 26 anos uma oportunidade significativa de obter liberdade condicional, reconhecendo a capacidade de reabilitação e maturação ao longo do tempo.

Conforme o Código Penal da Califórnia § 3051, indivíduos que cometeram crimes com menos de 26 anos têm direito a uma audiência de liberdade condicional após cumprirem 15, 20 ou 25 anos de prisão, dependendo da gravidade da sentença.