Quem foi frei Leão, o principal companheiro de São Francisco que pode ter inspirado o nome de Leão 14

Domínio Público Em pintura de 1297 feita por Giotto, está a representação do momento em que São Francisco e seus seguidores, entre os quais Frei Leão, obtêm do papa da época a confirmação das regras para sua nova ordem "Tu te lembras, pai Francisco? Este indigno que pega hoje a pena a fim de narrar a tua crônica era humilde e feio mendigo no dia de nosso primeiro encontro. Humilde e feio, cabeludo da nuca às sobrancelhas, tinha a fisionomia coberta de pelos e o olhar amedrontado. Em vez de falar, balia feito carneiro, e tu, para ridicularizar minha feiura e humildade, me apelidaste de Irmão Leão." Este é o primeiro parágrafo do livro O Pobre de Deus, a biografia ficcional de São Francisco de Assis escrita pelo grego Nikos Kazantzakis (1883-1957). O personagem que narra o texto é frei Leão, uma figura que realmente existiu entre os primeiros seguidores do religioso italiano e que, segundo pesquisadores, teria sido seu principal companheiro e confidente.

Doutor em teoria e história literária pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) justamente estudando textos de São Francisco, o pesquisador Thiago Maerki ressalta à BBC News Brasil que há apenas dois escritos conhecidos atribuídos ao santo de próprio punho que teriam sobrevivido ao tempo: uma oração e uma carta, ambos destinados a frei Leão. "Então a gente percebe o carinho e admiração que ele tinha por Leão", diz o pesquisador, que é membro associado da Hagiography Society, nos Estados Unidos. Os outros poucos textos atribuídos a São Francisco, religioso que viveu na região de Assis entre 1181 e 1226, acredita-se que tenham sido ditado por ele a seguidores mais letrados — e frei Leão, acredita-se, era o principal calígrafo do grupo. No texto conhecido como Bênção de São Francisco, ele diz: "O Senhor te abençoe e te guarde; mostre sua face para ti e tenha misericórdia de ti. Volte seu rosto para ti e te dê a paz. O Senhor te abençoe, frei Leão."

Já a carta expressa um amor fraterno muito grande. "Frei Leão, teu frei Francisco [te deseja] saúde e paz. Assim te digo, meu filho, como uma mãe: porque todas as palavras que dissemos no caminho, quero dispor em breve essas palavras e aconselho, e se depois te parecer oportuno vir a mim por causa de conselho, porque assim te aconselho: de qualquer modo que te parecer que agrada ao Senhor Deus, e seguir seus vestígios e pobreza, que o faças com a bênção de Deus e a minha obediência. E, se te for necessário para tua alma ou por alguma outra consolação tua, e quiseres vir a mim, Leão, vem!", escreveu ele. "A gente percebe o carinho e a admiração que Francisco tinha por Leão", pontua Maerki. "Na carta, Francisco reforça o apelo à pobreza e incentiva Leão a louvar a Deus." Para o pesquisador, ambos os documentos denotam a proximidade intensa entre os dois religiosos, embora pouco se saiba sobre a biografia de Leão.

Nos últimos anos de vida de Francisco, a ordem religiosa que ele havia criado já estava crescendo e lidava com divisões internas. Havia dois grandes grupos. "Para sintetizar, podemos pensar em duas grandes tendências", contextualiza Maerki. "Alguns frades já se afastavam daqueles ideais primitivos de Francisco e propunham, por exemplo, a construção de grandes templos, grandes igrejas, fugindo um pouco daquele ideal de pobreza por ele sonhada, pensada por São Francisco quando criou a Ordem dos Frades Menores."