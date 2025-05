Pároco de Fortaleza recebeu votos perpétuos diante do papa Leão XIV

Para o frei Alexandre Escame Pereira , integrante da OSA, pároco na Barra do Ceará, em Fortaleza, a ocasião foi ainda mais especial. Ao terminar os anos de estudo e preparação para a vida religiosa, frei Alexandre recebeu das mãos do então Prior Geral da Ordem de Santo Agostinho a bênção para seus votos perpétuos.

Alexandre destaca a atenção especial que Prevost deu na época para os familiares dos formandos. "A forma que ele se dirigiu às famílias marcou bastante. O cuidado, a sensibilidade, dizendo que a Ordem se responsabiliza (por nós). A família também é parte do processo, especialmente no início das vocações", destaca.

"Ter sido na presença do Frei Robert foi ainda mais especial, estar diante do Superior Geral se torna mais emocionante ainda. Seu carisma, sua forma humana e fraterna de ser. Um verdadeiro irmão na vida consagrada, que se manteve sempre próximo dos formandos, tendo sido muito carinhoso durante a celebração”, relembra.

A celebração de formatura da turma em que Alexandre fazia parte foi realizada no dia 6 de dezembro de 2012, na Capela do Recanto Santo Agostinho, em Mário Campos (MG). O pároco relembra a emoção de Prevost ter presidido a celebração e conta como foram marcantes os momentos da passagem dele por Minas Gerais.

Alexandre enxerga nas palavras de Leão XIV para a multidão no Vaticano pistas do que devem ser marcas de seu papado.

Quem é frei Alexandre

Paranaense de Londrina, tem 48 anos e morou em Limoeiro do Norte na infância, quando o pai trabalhava na Odebrecht.

Fez a formação em Minas Gerais e mora em Fortaleza desde 2021, onde é pároco da Paróquia São Pedro, na Barra do Ceará. No local, há também uma casa formativa e, brevemente, uma obra social que deve acolher de início 100 crianças da região. "Temos espaço para 200, com a graça de Deus conseguiremos realizar esse trabalho e crescer com o tempo", comenta.

