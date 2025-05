Quem foi Leão 13 e outras 3 questões sobre o nome do papa

Ele também tem nacionalidade peruana, e é lembrado com carinho como uma figura que trabalhou com comunidades marginalizadas.

Prevost é considerado um reformista e trabalhou por muitos anos como missionário no Peru , onde se tornou bispo.

Ele foi o 45º papa da história, e ficou conhecido por seu compromisso com a paz.

Reza a lenda que a aparição milagrosa dos santos Pedro e Paulo durante o encontro entre o papa Leão 1° e Átila, rei dos hunos, em 452 d.C., fez com que este último desistisse de invadir a Itália.

A cena foi posteriormente retratada pelo pintor renascentista italiano Rafael em um afresco.

3. Quem foi Leão 13?

Getty Images O papa Leão 13 era conhecido por sua dedicação à justiça social

Até agora, a última pessoa a escolher o nome Leão havia sido o papa Leão 13, um italiano cujo nome de batismo era Vincenzo Gioacchino Pecci.

Eleito em 1878, ele foi o 256º ocupante do trono de São Pedro, e liderou a Igreja Católica até sua morte em 1903.

Ele é lembrado como um papa dedicado às políticas sociais e à justiça social.

É especialmente conhecido por ter publicado uma encíclica chamada Rerum Novarum, expressão latina que significa "de coisas novas".

A encíclica inclui temas como direitos dos trabalhadores e justiça social.

Veronique Lecaros, que tem doutorado em teologia católica pela Universidade de Estrasburgo, na França, e é chefe do departamento de teologia da Pontifícia Universidade Católica do Peru, acredita que Prevost pode ter escolhido o nome Leão para defender a posição de Leão 13, que é a de se envolver em questões sociais.

"Leão 13 foi o primeiro papa a falar sobre esses temas. Ele denunciou as condições desumanas dos operários no capitalismo europeu do século 19. Isso foi um marco na forma como a Igreja se interessa pelo sofrimento e pelas questões sociais", ela afirmou à BBC News Mundo.

"Hoje, as condições desumanas estão em outros lugares, como no caso dos migrantes", acrescentou.

4. Quais são os nomes de papa mais populares?

Leão está entre os nomes papais mais populares.

O nome mais usado foi João, escolhido pela primeira vez em 523 por São João 1°, papa e mártir.

O último pontífice a escolher este nome foi o italiano Angelo Giuseppe Roncalli, eleito papa em 1958 com o nome de João 23. Em 2014, ele foi proclamado santo pelo papa Francisco.