Papa Leão XIV já visitou o Brasil pelo menos quatro vezes; veja como foi

O novo santo padre já visitou o Brasil diversas vezes e estava com outra viagem programada ao País antes do conclave; saiba mais

Sua relação com o País começou muito antes da nomeação para o comando da Igreja Católica, especialmente durante seu período como superior-geral da Ordem de Santo Agostinho.

Apesar de americano, ele tem forte ligação com a América Latina e também estava com outra viagem programada ao Brasil antes de ser convocado para o conclave.

Papa Leão XIV: primeiras passagens pelo Brasil

A primeira visita do papa ao Brasil aconteceu em 2004, quando ainda era padre geral da Ordem de Santo Agostinho. Na ocasião, ele participou da celebração do aniversário de 70 anos do Colégio Santo Agostinho, em Belo Horizonte.

Outra visita marcante foi em 2008, quando Prevost esteve em Campinas, no interior de São Paulo, também exercendo o cargo de superior-geral da ordem agostiniana. Durante a passagem pela cidade, ele celebrou uma missa na Paróquia Santo Antônio, no bairro Ponte Preta.

A visita, que passou despercebida por muitos na época, voltou à tona após o conclave graças a registros fotográficos compartilhados nas redes sociais da arquidiocese.