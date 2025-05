Quem é Robert Prevost, o novo papa Leão 14?

Ele tem nacionalidade peruana e é lembrado com carinho como uma figura que trabalhou com comunidades marginalizadas e ajudou a construir pontes na Igreja local.

Ele passou dez anos como pároco local e como professor em um seminário em Trujillo, no noroeste do Peru.

Getty Images É esperado que Leão 14 dê continuidade às reformas de Francisco

Ele é visto como uma figura que favoreceu a continuidade das reformas de Francisco na Igreja Católica.

Embora seja americano e esteja plenamente ciente das divisões dentro da Igreja Católica, sua origem latino-americana também representa a continuidade de um Papa que veio da Argentina.

Embora, durante seu mandato como arcebispo no Peru, ele não tenha escapado dos escândalos de abuso sexual que obscureceram a Igreja, sua diocese negou veementemente que ele tenha se envolvido em qualquer tentativa de encobrimento.

Antes do conclave, o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, disse que, durante as reuniões do Colégio Cardinalício nos dias que antecederam o conclave, foi enfatizada a necessidade de um papa com "um espírito profético capaz de liderar uma Igreja que não se fecha em si mesma, mas sabe como sair e trazer luz a um mundo marcado pelo desespero".