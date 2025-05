Papa Leão XIV já criticou Trump e vice Vance; presidente se diz ansioso para conhecê-lo

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Aguardo ansiosamente o encontro com o Papa Leão XIV. Será um momento muito significativo!", completou.

Críticas a Trump e Vance

Após a escolha do novo sumo pontífice da Igreja Católica, internautas logo começaram a buscar posicionamentos do agora Leão XIV.

Ainda em 2015, o cardeal Prevost criticou no Twitter a política anti-imigrantes de Donald Trump. Ele repostou um texto do cardeal Dolan, publicado no jornal The Washington Post, intitulado: "Por que a retórica anti-imigrante de Donald Trump é tão problemática".

Na última postagem antes de ser escolhido papa, em abril de 2025, o cardeal Prevost criticou a política migratória de Donald Trump e um apelo em defesa dos imigrantes.