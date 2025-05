Papa Leão XIV faz apelo à paz, agradece a Francisco e faz saudação em espanhol a diocese no Peru

O primeiro papa americano e peruano da história também fez um apelo para "construir pontes" por meio do "diálogo", exortando a avançar "sem medo, unidos, segurando a mão de Deus e segurando a mão uns dos outros".

Ele ainda recordou a passagem pelo Peru e fez, em espanhol, uma saudação à sua "querida diocese de Chiclayo".

"Permitam-me também uma palavra, uma saudação (...) de modo particular à minha querida diocese de Chiclayo, no Peru, onde um povo fiel acompanhou seu bispo, compartilhou sua fé", destacou ele da sacada de São Pedro, no Vaticano.

O até então cardeal americano Robert Francis Prevost, que também tem nacionalidade peruana, lembrou ainda de seu antecessor: "Obrigado, papa Francisco!".