Começa o conclave para escolher sucessor de Francisco; veja cronograma

O processo, que ocorre em Roma, prevê o isolamento completo dos participantes até que um dos religiosos obtenha pelo menos dois terços dos votos, tornando-se o novo papa. A reclusão começa nesta tarde com a entrega dos celulares e bloqueio de comunicações eletrônicas.

CONFIRA os locais cruciais do conclave: da Basílica de São Pedro à Capela Sistina



Repleto de tradição e simbolismo, os dias do evento serão transmitidos ao vivo da Praça de São Pedro e da Capela Sistina, pelo canal oficial do Vaticano no YouTube, o Vatican News, além de noticiado por veículos como O POVO e outros jornais ao redor do mundo.

