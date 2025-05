Transmissão do dia do conclave: assistir ao vivo hoje, 7

O aguardado conclave começa nesta quarta-feira, 7 de maio, no Vaticano, com a missão de eleger o novo papa, após o falecimento de Francisco, em 21 de abril.

Repleto de tradição e simbolismo, o dia do evento será transmitido ao vivo da Praça de São Pedro e da Capela Sistina, pelo canal oficial do Vaticano no YouTube, o Vatican News, além de noticiado por veículos como O POVO e outros jornais ao redor do mundo.