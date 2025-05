Cardeais começam o isolamento e Vaticano corta sinal de celular nesta quarta

O processo de escolha do sumo pontífice tradicionalmente ocorre em isolamento total dos votantes com o mundo. Há a expectativa de que o atual conclave seja um dos mais longos devido ao grande número de países representados

Durante o período, os sacerdotes ficam sem contato com o mundo exterior. Segundo a administração temporária do Vaticano, às 10 horas da manhã (5h pelo horário de Brasília) da quarta-feira, 7, será cortado o sinal de celular, mesmo dia que a Santa Sé dará início oficialmente ao isolamento e conclave que deverá escolher o próximo sumo pontífice da Igreja.

Os cardeais começam nesta terça-feira, 6, a se acomodar para o conclave que deve escolher o sucessor do papa Francisco. Os membros da Igreja Católica vão se instalar na residência de Santa Marta e em outras hospedarias nas dependências do Vaticano.

Como acontece tradicionalmente na instituição, o isolamento dos cardeais é parte do processo de escolha dos chefes da Igreja Católica. Ao todo, 133 cardeais estão aptos a votar nesta eleição papal que pode demorar dias até que um nome consiga a maioria dos votantes.

As 11h30min pelo horário de Roma, os cardeais eleitores vão à Capela Paulina, localizada no Palácio Apostólico, para rezar a Ladainha por todos os Santos, de acordo com a tradição da Igreja. Após isso, seguem em procissão até a Capela Sistina, onde fazem um juramento antes da eleição.

O processo terá início às 15 horas, pelo horário de Brasília, da próxima quarta-feira, 7. E os cardeais permanecem sem contato com o mundo até o fim do processo de escolha do novo papa.

Há a possibilidade do atual conclave ser um dos mais longos da história, devido o grande número de cardeais com nacionalidades diferentes. Com as reformas de representatividade promovidas pelo papa Francisco, o colegiado hoje conta com sacerdotes de 70 países.