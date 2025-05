Locais cruciais do conclave: da Basílica de São Pedro à Capela Sistina

Cardeais em missa na basílica de São Pedro, no Vaticano. Vindos de todo o mundo, cardeais se encontram em reuniões preparatórias para o conclave / Crédito: Tiziana Fabi / AFP

O conclave que definirá o sucessor do papa Francisco a partir de quarta-feira, 7, segue à risca um protocolo muito preciso, elaborado durante séculos, em vários locais repletos de história. A seguir, uma lista dos principais locais vinculados ao conclave:

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conclave: Basílica De São Pedro

Sob as molduras douradas e os mármores preciosos desta basílica, os cardeais se reúnem para celebrar a missa que inicia o processo de eleição do papa. Após a cerimônia, os cardeais eleitores seguem em procissão até a Capela Sistina, cantando o "Veni Creator". Na Basílica de São Pedro também termina oficialmente o conclave, com a proclamação do novo papa ("Habemus papam!"). Esta é a maior igreja do mundo, com uma área de 2,3 hectares, obra de arquitetos como Bramante, Michelangelo e Bernini, construída entre 1506 e 1626. Conclave para eleger novo papa começa em 7 maio; ENTENDA o que acontece agora

Conclave: Capela Sistina Construída entre 1477 e 1480, a Capela Sistina fica à direita da Basílica de São Pedro, dentro do complexo do Palácio Apostólico. Foi erguida a pedido do papa Sisto IV e teria as mesmas medidas (40,5 metros de comprimento, 13,2 m de largura e 20,7 m de altura) que o lendário templo do rei Salomão. O local é conhecido por seus afrescos, obras de Perugino, Botticelli e seus alunos, e, sobretudo, por sua abóbada, realizada por Michelangelo, que pintou também o célebre 'Juízo Final' na parede em frente à entrada, logo atrás do altar. Durante o conclave, os cardeais se sentam em cadeiras de madeira de cerejeira com seu nome gravado, com mesas cobertas com toalhas bege e granate à frente. Ao fundo, fica a urna com a tampa adornada com duas figuras que representam cordeiros, na qual as cédulas com os votos são depositados.

No centro, há um púlpito com um Evangelho aberto, diante do qual os cardeais juram manter segredo sobre tudo que é falado no conclave. A capela tem dois fogões conectados à mesma chaminé, de onde sai a única indicação do que ocorre em seu interior. Em um fogão, o mais antigo, são queimadas as cédulas de votação e as anotações dos cardeais. O outro, mais moderno, serve para anunciar o resultado da votação. Deste último, com a ajuda de produtos químicos, sai fumaça preta (se os cardeais não chegam a um acordo) ou branca, quando um novo papa é eleito.