Erro em embalsamento já fez corpo de papa explodir antes do velório; entenda

O papa Pio XII governou a Igreja Católica de 1939 a 1958. / Crédito: Reprodução/Wikimedia/Michael Pitcairn/Domínio público

O funeral de um papa é marcado por uma série de rituais da fé católica, nos quais os fiéis prestam as últimas homenagens ao sumo pontífice. Para a grandiosidade do momento, é necessário que o corpo do Santo Padre passe por um minucioso processo de embalsamamento para resistir à longa duração das exéquias Celebração litúrgica, essencialmente um funeral, que a Igreja Católica presta aos fiéis defuntos. . No entanto, em 1958, um erro na preparação do corpo do papa Pio XII fez com que ele explodisse antes do velório, levando o médico pessoal do pontífice a se tornar persona non grata no Vaticano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A decisão não tem caráter judicial, mas indica que a pessoa não é mais bem-vinda em qualquer ambiente, ato ou celebração ligados à fé católica, e que deixou de representar os ideais e valores defendidos pela Igreja. Médico que cuidou do velório de Pio XII já havia vazado fotos pessoais do pontífice doente

O responsável pelo embalsamento em questão foi Riccardo Galeazzi-Lisi, oftalmologista e médico pessoal de Eugenio Maria Pacelli, cardeal que seria conhecido como papa Pio XII e que governou a Igreja Católica de 1939 a 1958. Entre os feitos de seu pontificado, Pio XII condenou a perseguição aos judeus praticada pela Alemanha Nazista durante a Segunda Guerra Mundial e acolheu no Vaticano diversos refugiados do conflito. O médico Riccardo Galeazza-Lisi era oftalmologista e médico pessoal do papa Pio XII. Crédito: Reprodução/ThePontificia Accademia delle Scienze

Dias antes da morte de Pacelli, Galeazzi-Lisi vendeu fotos do papa, já debilitado, recebendo oxigênio. Em 9 de outubro de 1958, o pontífice faleceu após sofrer um AVC seguido de um colapso cardiorrespiratório na residência de verão papal, na cidade de Castel Gandolfo, a 29 km do Vaticano. Técnica de embalsamento utilizada em Pio XII teria supostamente sido usada em Cristo Após a morte do pontífice, Galeazzi-Lisi organizou uma coletiva de imprensa para anunciar que utilizaria em Pio XII uma técnica de embalsamamento semelhante à que supostamente teria sido aplicada no corpo de Jesus Cristo.

A técnica, denominada “osmose aromática”, consistia em aplicar óleos essenciais e ervas no corpo do pontífice falecido e envolvê-lo em papel celofane. Selo com efígie do papa Pio XII. Crédito: Reprodução/AdobeStock Os médicos do Vaticano costumavam remover os órgãos internos dos papas para preparar os corpos para os longos dias de velório. No entanto, Pio XII expressou em testamento o desejo de que suas entranhas não fossem removidas e que fosse sepultado tal como "Deus o havia feito".

Onda de calor acelerou deterioração do corpo de Pio XII Além do método questionável utilizado por Galeazzi-Lisi, outro fator contribuiu para que o velório de Pio XII não ocorresse como o esperado: o forte calor que atingiu a península italiana em outubro de 1958. Segundo relatos da época, enquanto aguardava o traslado para o Vaticano, o corpo de Pio XII chegou a adquirir tons esverdeados. Os guardas passaram mal com o forte cheiro de putrefação. Somado a isso, o papel celofane impediu a circulação de ar, acelerando o processo de decomposição e fazendo com que o peito de Pio XII inchasse. O notório inchaço no tórax de Pio XII chamou a atenção de quem o via, já que o pontífice sempre teve um corpo esguio.