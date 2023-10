Arquivos de Pio XII alimentam debates sobre omissão do papa durante Holocausto

As coisas não são "no preto e branco", resumiu o bispo auxiliar de Reims (nordeste da França), Etienne Vetö, também ex-diretor do Centro Cardinal Bea - um instituto de pesquisa em Roma sobre as relações entre judeus e cristãos.

Os críticos de Pio XII o acusam, em particular, de nunca ter proferido as palavras contra as perseguições que se esperavam do líder de uma comunidade religiosa tão poderosa.

No Vaticano - e não apenas lá - também havia a ideia de que a Alemanha "poderia se tornar no futuro uma fortaleza contra o comunismo", aponta o vaticanista Marco Politi.

Entre os documentos que atestam que o Vaticano sabia da existência de campos de extermínio no final de 1942, está uma carta datada em 14 de dezembro, na qual um jesuíta alemão antinazista, Lothar König, menciona "o crematório" do campo de Belzec, na Polônia, ao secretário particular do papa, o alemão Robert Leiber.

A principal contribuição dos últimos arquivos publicados menciona a reforma da Igreja em relação aos judeus após o Holocausto.

O 'governo' da Santa Sé, a "curia", estava marcada por um "forte anti-judaísmo", que beirava o "antissemitismo", lembra Gabriele Rigano.

Por meio da figura de Pio XII, "o Ocidente se olhou no espelho e, inconscientemente, contemplou seu próprio colapso", garante o especialista.

O silêncio de Pio XII contrastava com o grito de seu antecessor, Pio XI, após a promulgação das leis raciais fascistas na Itália.

Para Vetö, o Holocausto foi um "alerta" para a Igreja, que percebeu que sua doutrina havia sido "um terreno fértil para a planta venenosa do antissemitismo".

O caminho da redenção da Igreja será longo, diz Nina Valbousquet, com "a persistência dos preconceitos antissemitas no pós-guerra imediato e a falta de consciência do que foi o Holocausto" até 1962, no julgamento e enforcamento do ex-tenente-coronel das SS Eichmann.

Mas somente em 1965, com o incentivo do Concílio Vaticano II, a Igreja condenou formalmente o antissemitismo.

Um processo de beatificação foi iniciado em 1967 para Pio XII, mas ficou estagnado desde que Bento XVI o proclamou "venerável" em 2009.

