Vaticano confirma que causa da morte do papa foi por AVC e parada cardiorrespiratória

Francisco morreu no madrugada desta segunda-feira, 21, horário de Brasília, na residência Santa Marta

A causa da morte do papa Francisco foi por AVC e parada cardiorrespiratória. A informação foi confirmada no início desta tarde pelo Vaticano. Aos 88 anos, o pontífice estava com a saúde debilitada em decorrência da luta contra uma infecção que resultou em um quadro respiratório grave.

O papa faleceu em casa, na residência Santa Marta, às 7h35min - horário do Vaticano. O relatório de óbito foi assinado pelo professor Andrea Arcangelli, diretor da Direção de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano.