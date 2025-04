Papa Francisco faz aparição na missa de Páscoa e pede cessar-fogo em Gaza

Na Mensagem Urbi et Orbi, o pontífice, que se recupera de pneumonia, saudou fiéis da sacada da Basílica de São Pedro e destacou a importância da paz no mundo

O papa Francisco fez, neste domingo, 20, mais uma aparição pública desde que recebeu alta hospitalar, ao surgir na sacada central da Basílica de São Pedro, no Vaticano, ao final da tradicional missa de Páscoa.

Embora não tenha celebrado a cerimônia — que foi presidida pelo Cardeal Angelo Comastri — o Papa participou da celebração com uma breve saudação aos fiéis e com a bênção “Urbi et Orbi” (para a cidade e para o mundo), lida em seu nome por Monsenhor Diego Ravelli.