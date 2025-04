Conclave: O que é? Quanto tempo dura? Quais as regras? Saiba tudo

A eleição para um novo pontífice está estabelecida na Igreja Católica desde o século XI, mas foi a partir do século XIII que ficou conhecida como conclave.

Um evento que comove toda a Igreja Católica é o conclave , que acontece após a renúncia ou a morte de um papa. Cardeais de todo o mundo se reúnem no Vaticano para uma votação secreta que elege o novo líder do catolicismo. Você sabe como funciona?

Com o falecimento do Papa Francisco nessa segunda-feira, 21, aos 88 anos, o conclave tem entre 15 e 20 dias para ser iniciado. Entenda a seguir as peculiaridades da escolha.

Conclave: como funciona?

A votação para um novo papa é feita por um grupo de 120 cardeais eleitores de todo o mundo. O grupo se reúne na Capela Sistina, no Vaticano, e fica sem interferências externas durante todo o período de escolha.

Enquanto a Igreja está sem o sumo pontífice, o comando é transferido para o camerlengo, presidente do Colégio dos Cardeais. Ele é responsável por cuidar da Santa Sé, administrar os bens da Igreja Católica e organizar o evento de eleição, se necessário.

A partir do momento de morte ou renúncia do papado, o conclave tem entre 15 e 20 dias para ser iniciado, obrigatoriamente.