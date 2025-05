Presidente da CNBB diz que desafio do novo papa será pregar numa 'sociedade marcada pelo medo'

Divulgação O arcebispo Jaime Spengler (à esquerda) em reunião com papa Francisco Se o colégio de cardeais reúne os mais notáveis prelados do Vaticano, não é nenhum exagero colocar o arcebispo brasileiro Jaime Spengler, de 64 anos, como aquele que atualmente é o mais ilustre nome da América Latina. O critério, neste caso, é objetivo. Desde 2023, este franciscano, catarinense da cidade de Gaspar, preside a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o colegiado de bispos do maior país católico do mundo. No mesmo ano, Spengler também foi eleito para presidir o Celam, o Conselho Episcopal Latino-Americano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em conversa com a BBC News Brasil na tarde de 25 de abril, ele assume a humildade de sua ordem franciscana para desconversar sobre o peso que suas palavras, discursos e opções eleitorais devem ter no conclave que ocorre agora em maio. "Estou com 110 quilos. E meu médico diz que preciso perder pelo menos 15", comenta, aos risos. Spengler foi ordenado padre em 1990. Vinte anos mais tarde tornou-se bispo. Durante a Jornada Mundial da Juventude de 2013, no Rio de Janeiro, conheceu pessoalmente o papa Francisco. Na ocasião, ele foi um dos religiosos brasileiros designados para ministrar encontros catequéticos com os jovens. Ele atribui a esse primeiro contato com o argentino a sua nomeação, dois meses depois, para comandar a arquidiocese de Porto Alegre, onde está até hoje. Recorda-se que seu primeiro encontro com Francisco ocorreu em um almoço realizado com mais de 300 bispos no Rio de Janeiro. "Depois cada um podia, se quisesse, se aproximar do papa para saudá-lo. Eu pensei: não vou. Tinha tanta gente, era uma confusão tremenda, eu nunca fui desse tipo de bajulação, não é o meu espírito", recorda. "Mas apareceu um espaço e eu estendi-lhe a mão." O papa então teria lhe perguntado nome e sobrenome. E respondido com um "ah" que, como semanas depois interpretou o hoje cardeal, significava que ele já estava designado para comandar a igreja na capital gaúcha.

Spengler foi feito cardeal no último consistório - reunião do colégio de cardeais - de Francisco, em dezembro do ano passado. É um novato dentre os pertencentes à categoria, portanto. Mas, apesar disso, não se trata de figura desconhecida nos corredores do Vaticano. Em 2014, por nomeação de Francisco, passou a integrar o Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada, órgão do Vaticano responsável por supervisionar ordens religiosas, congregações e sociedades de vida apostólica. Em Roma desde a última terça, para acompanhar o funeral de Francisco e, em seguida, tomar parte no conclave, Spengler atendeu a reportagem via chamada de vídeo a partir de uma sala do Pontifício Colégio Pio Brasileiro, instituição mantida pela CNBB que funciona como uma espécie de QG dos religiosos do país no entorno do Vaticano.

BBC News Brasil - Como estão os preparativos para o conclave? Jaime Spengler - Até agora não recebemos informações detalhadas a respeito do pós-funeral. O que temos esses dias são o que acontece durante o funeral. Mais do que isso eu não tenho elementos. Ricardo Stucker/PR Jaime Spengler, presidente da CNBB BBC News Brasil - Qual o principal legado deixado por Francisco para a Igreja? O próximo papa parte daí ou pode tomar outro caminho?

Spengler - Ele assumiu o ministério em um momento muito delicado da história, que foi a renúncia de Bento 16. Era um contexto interno muito difícil […] e a partir desse contexto Francisco foi escolhido para dar continuidade, eu diria assim, ao trabalho que Bento, sim, inaugurou. […] Creio que a coragem dele, em assumir nesse contexto, eu interpretaria como um legado. Depois, tudo aquilo que no pré-conclave [de 2013] se sugeriu, ele ao longo desses 12 anos tentou levar adiante. Aqui temos vários elementos, […] a grande reforma da Cúria Romana, que está em fase ainda de implementação […] e um legado não só para a Igreja, creio que para a sociedade como um todo que é a causa da ecologia, o cuidado da casa comum. […] Hoje, eu diria, é difícil um debate em torno da questão climática sem considerar esses documentos que o papa lançou [comenta, citando especificamente a encíclica Laudato Si']. E um outro legado: esses dias eu estava fazendo uma espécie de análise […] dos documentos que esse homem publicou: 'A Alegria do Evangelho', 'A Alegria da Verdade', 'A Alegria do Amor'…