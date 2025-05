Texas aprova cidade na SpaceX: Elon Musk ganha 'capital espacial' própria

A decisão reacende debates sobre o poder de grandes empresas sobre territórios urbanos / Crédito: JIM WATSON / AFP

O estado do Texas aprovou oficialmente a criação de uma nova cidade no condado de Cameron, onde fica o centro de lançamentos da SpaceX. A área, batizada de Starbase, será administrada pela própria empresa de Elon Musk e deve abrigar funcionários, suas famílias e operações ligadas à missão de colonizar Marte.

Mais do que um centro de lançamentos, Starbase será uma cidade feita sob medida para os interesses da SpaceX — com estrutura urbana, serviços públicos e uma gestão privada, moldada por uma das empresas mais ambiciosas do mundo.