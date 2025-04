A agitação promovida por Elon Musk no governo dos EUA

Com ou sem a motosserra presenteada simbolicamente pelo presidente argentino Javier Milei, Elon Musk transformou os Estados Unidos a seu gosto nos primeiros 100 dias no cargo, mas está começando a se afastar.

"Provavelmente no próximo mês, minha atribuição de tempo para o DOGE diminuirá significativamente", anunciou Musk na terça-feira, após divulgar os resultados de sua empresa de carros elétricos Tesla para o primeiro trimestre do ano, nos quais os lucros caíram 71% em relação ao mesmo período de 2024.

Embora não possa ocupar a presidência americana um dia pois não nasceu nos Estados Unidos, o homem mais rico do mundo, nascido na África do Sul, obteve um prêmio de consolação: tornar-se uma das figuras mais poderosas do país ao lado do presidente republicano Donald Trump.

Ele mesmo chegou a falar com jornalistas no Salão Oval da Casa Branca com seu filho de quatro anos nos ombros e não hesita em questionar membros do governo no meio do conselho do gabinete.

Sem temer a oposição do Congresso ou os recursos legais, Musk trouxe a energia de um executivo do setor privado para sua função desde que Trump retornou à Casa Branca em 20 de janeiro.