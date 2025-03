SpaceX adia missão de resgate de tripulação 'presa' no espaço por 9 meses

A missão Crew-10 da SpaceX, com nova tripulação de astronautas, seria lançada nessa quarta-feira, 12 para substituir Wilmore e Williams

A SpaceX estava pronta para lançar a missão Crew-10 nessa quarta-feira, 12, enviando uma nova equipe de astronautas à Estação Espacial Internacional (ISS). No entanto, a missão que substituiria Butch Wilmore e Suni Williams, que estão no espaço desde junho do ano passado, falhou e teve que ser adiada.

A empresa cancelou a tentativa de lançamento por causa de um problema no sistema terrestre da plataforma da Crew-10. Os preparativos foram transmitidos ao vivo.