Elon Musk prevê voo do megafoguete Starship para Marte no fim de 2026

O fundador da SpaceX, Elon Musk, anunciou neste sábado (15) que seu megafoguete Starship voará para Marte no final de 2026, com o robô humanoide Optimus, da Tesla, a bordo, e disse que os voos com humanos podem virar realidade a partir de 2029.

"Starship partirá para Marte no final do próximo ano, levando o Optimus. Se estes pousos correrem bem, então os pousos com humanos podem começar em 2029, embora 2031 seja mais provável", escreveu Musk em sua rede social X.