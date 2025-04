A cidade rural no Texas para onde Elon Musk está transferindo seu império empresarial

Getty Images Foto de 2023 mostra complexo que está sendo construído por Elon Musk no Texas Depois de deixar o Vale do Silício por motivos políticos e comerciais, Elon Musk está construindo um campus corporativo na zona rural do Texas, mas seus novos vizinhos têm opiniões divergentes sobre o projeto. Meia hora a leste de Austin, depois do aeroporto, o trânsito congestionado começa a desaparecer e as planícies do Texas Central se abrem, deixando a cidade para trás.

Em algum lugar ao longo da rodovia principal de duas pistas, uma curva à esquerda leva os motoristas pela Farm-to-Market Road 1209. Parece um endereço improvável para um centro de alta tecnologia, mas é exatamente isso que Elon Musk — o homem mais rico do mundo e um dos aliados mais próximos do presidente Donald Trump — espera que seja construído aqui. Documentos judiciais indicam que um grande prédio de metal concluído nos últimos meses será a nova sede do X, sua plataforma de mídia social. A uma curta distância, um grande logotipo da Boring Company, a empresa de infraestrutura de Musk, está estampado na lateral de outra sede. E do outro lado da FM 1209 fica uma instalação da SpaceX em rápido crescimento, que fabrica equipamentos de internet via satélite da Starlink. Como a maioria dos magnatas da tecnologia, Musk há muito tempo vivia e trabalhava no Vale do Silício. Antes apoiador dos democratas, sua mudança para o Texas faz parte de uma tendência mais ampla no mundo da tecnologia e também parece refletir suas novas visões ideológicas.

Aqui a terra é (relativamente) barata, há muitos trabalhadores qualificados em tecnologia da vizinha Austin e as leis locais são favoráveis ao desenvolvimento do setor. É claro que também há ângulos políticos específicos nessa mudança. Em julho de 2024, Musk disse que estava deixando a Califórnia depois que o Estado aprovou uma lei proibindo professores de aplicar regras sobre notificação às famílias quando a identidade de gênero dos alunos muda.

Musk tem uma filha transgênero com quem ele não fala mais. Ele se manifestou contra o que ele chama de "vírus woke" — que ele descreve em entrevistas como políticas de identidade divisivas — juntamente com ideias antimeritocracia e antiliberdade de expressão. Musk decidiu ir para o Texas, um reduto republicano e o Estado que mais cresce nos EUA. BBC/Mike Wendling A entrada para um pequeno conjunto de lojas e instalações perto da sede corporativa de Musk Além do conjunto de edifícios perto de Bastrop, no centro do Texas, ele construiu uma instalação da SpaceX no Condado de Cameron, no extremo sul do Texas, perto da fronteira com o México. Funcionários da SpaceX entraram com uma petição para criar uma nova cidade chamada Starbase. A medida será votada em maio.

Os moradores de Bastrop têm sentimentos distintos sobre o empreendimento. "É quase como se tivéssemos dupla personalidade", diz Sylvia Carrillo, administradora municipal de Bastrop, que tem uma população crescente de mais de 12 mil habitantes. "Os moradores estão felizes que seus filhos e netos terão empregos na região." "Por outro lado, pode parecer que estamos sendo sobrecarregados por terceiros e que o empreendimento irá urbanizar rapidamente nossa área", diz ela.