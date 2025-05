Jovem brasileira é encontrada morta em quarto de hotel no Japão

Amanda Borges foi encontrada morta na madrugada do dia 1º de maio, após um incêndio em seu apartamento; suspeito do crime é um homem do Sri Lanka

A brasileira Amanda Borges da Silva foi encontrada morta na madrugada do dia 1º de maio, em um apartamento em Tóquio, no Japão .

Segundo familiares, em março, a jovem viajou para a Coreia do Sul para cuidar de um parente do namorado e, depois, seguiu para o Japão para acompanhar o GP de Fórmula 1 do Japão, que aconteceu no dia 6 de abril.

Amanda foi encontrada morta em um apartamento próximo ao aeroporto, de onde deveria ter embarcado para o Brasil horas antes. Segundo a emissora pública japonesa NHK, a principal suspeita é que um homem do Sri Lanka tenha ateado fogo no apartamento, após roubar bolsas e o celular de Amanda.

O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Tóquio, disse ao portal G1 que tem ciência do caso e está em contato com os familiares da brasileira, a quem presta assistência consular, e com as autoridades locais japonesas.

Apesar das especulações, segundo o Gabinete de Assuntos Internacionais do Estado de Goiás, a causa da morte ainda é desconhecida.