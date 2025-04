Romancista Alexandra Fröhlich é encontrada morta na Alemanha

O corpo da autora de best-sellers foi encontrado na última terça-feira, 22, pelo seu filho, de acordo com o jornal The Guardian.

Foi encontrada morta em sua casa flutuante no Rio Elba , em Hamburgo, Alemanha, a escritora Alexandra Fröhlich , aos 58 anos. A polícia local abriu uma investigação para apurar as causas do óbito.

“Familiares encontraram a mulher de 58 anos sem sinais vitais e acionaram o corpo de bombeiros, que apenas pôde confirmar o óbito”, declarou um porta-voz da polícia à imprensa. Os agentes realizaram uma busca no Rio Elba, acreditando que a arma utilizada no crime possa ter sido descartada na água.

A obra vendeu mais de 50 mil cópias, figurando na lista dos mais vendidos da revista semanal Der Spiegel.

Logo depois, ela lançou mais três livros: "Viajando com Russos" (2014), sequência de seu primeiro romance; "As Pessoas Sempre Morrem" (2016) e "Esqueletos no Armário" (2019). As obras também foram publicadas em outros países, como França, Rússia e Inglaterra, mas nenhuma delas foi lançada em português.