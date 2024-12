Médica brasileira morre em incêndio em hotel na Tailândia

A médica brasileira morreu na hora; outros dois turistas foram declarados mortos no hospital / Crédito: Divulgação/Redes Sociais

Uma médica brasileira, identificada como Carolina Canales, de 24 anos, morreu após inalar fumaça no incêndio que se alastrou durante a madrugada de domingo, 29, pelo The Ember Hotel, edifício em que estava hospedada, na cidade de Bangkok, capital da Tailândia. Um turista ucraniano e um americano também morreram. Outras sete pessoas foram hospitalizadas. A brasileira, natural de Alagoas, estava no quarto do hotel, acompanhada do noivo, quando as chamas começaram. Amigos do casal relataram que os dois foram informados de que havia um incêndio e saíram do quarto. Por causa da fumaça, ambos acabaram se desencontrando durante a fuga. O rapaz tentou voltar, mas não conseguiu encontrá-la.

O estudante de Medicina, Fernando Ressurreição, que havia ficado noivo da médica durante a viagem, apenas seis dias antes, conseguiu escapar após pular de uma janela. De acordo com familiares, o jovem, de 26 anos, não corre risco de morte. Carolina não conseguiu fugir e acabou inalando fumaça em quantidade fatal. Em um comunicado divulgado pela polícia local, os agentes informaram que Carolina Canales morreu na hora. Segundo os agentes, as outras duas vítimas foram declaradas mortas no hospital. De acordo com o governador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, as causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. Segundo informações iniciais divulgadas pelo Departamento de Bombeiros e Resgate de Bangkok, o fogo teria começado no quinto andar do prédio.

Em uma foto divulgada nas redes sociais, horas antes da confirmação de seu óbito, Carolina mostrava um prato típico da culinária tailandesa com a legenda: “O último Pad Thai”. Nas imagens divulgadas no perfil da brasileira, ela também anuncia o aceite do pedido de noivado. No carrossel, publicado no dia 23 de dezembro, ela aparece sorridente ao lado de Fernando, exibindo o anel de compromisso. Na legenda, escreveu: “Sim!!! Mil vezes!!! Todos os dias da minha vida”. À imprensa, o governador declarou que ordenou uma inspeção nas rotas de fuga de incêndio em hotéis e locais de entretenimento de toda a capital tailandesa.