Caso Ingrid Vitória: adolescente teria sido sequestrada e morta por vizinho do pai

A polícia identificou Jocelmo Caldas da Silva como o principal suspeito de sequestrar e assassinar a adolescente Ingrid Vitória, de 13 anos. O homem era conhecido da família e vizinho do pai da vítima. O suspeito morreu durante um confronto com as autoridades no interior de Pernambuco, nesse sábado, 29. Ainda não há informações sobre a causa da morte da jovem.

Durante o trajeto, o suspeito agrediu e imobilizou a mãe da adolescente, sequestrou Ingrid e a colocou no porta-malas do veículo.

Após cinco dias de buscas intensas, as autoridades de Pernambuco encontraram o corpo da jovem na zona rural de Santa Maria da Boa Vista. O suspeito foi localizado em Caraíbas, onde morreu em um tiroteio com a polícia.

Durante as buscas pela adolescente, um helicóptero da Secretaria de Defesa Social (SDS) caiu em Caraíbas na sexta-feira, 28. Felizmente, ninguém ficou ferido no incidente. As causas do acidente ainda são desconhecidas, e a investigação está sob responsabilidade do SERIPA II da Força Aérea Brasileira.

As autoridades seguem investigando o caso para esclarecer os detalhes do crime.