Bolsas de Tóquio e Sydney fecham em alta, após BoJ manter juro com incertezas sobre tarifas

São Paulo, 01/05/2025 - As bolsas da Ásia e do Pacífico encerraram os negócios desta quinta-feira em alta após decisão do Banco do Japão (BoJ) de deixar sua principal taxa de juros inalterada, com a perspectiva econômica incerta deflagrada pelas tarifas dos EUA, em meio a um feriado que manteve os mercados fechados em várias partes da região asiática.

O índice japonês Nikkei subiu 1,13% em Tóquio, a 36.452,30 pontos, à medida que o iene atingiu o menor nível em quase três semanas ante o dólar em reação ao anúncio do BoJ, que manteve seu juro básico em 0,5% e cortou projeções de crescimento diante de incertezas sobre o impacto econômico da errática política tarifária do governo Trump. A decisão reforçou expectativas de que o BC japonês evitará voltar a elevar juros, como fez em janeiro, levando ao enfraquecimento do iene.

Ações de eletrônicos se destacaram em Tóquio hoje, com salto de 6,9% da Advantest e ganho de 4,6% da Hitachi.

Na China continental, assim como em Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul, os mercados não operaram hoje devido ao feriado do Dia do Trabalho.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo sexto pregão consecutivo. O S&P/ASX 200 avançou 0,24% em Sydney, a 8.145,60 pontos.