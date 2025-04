Vaticano: conclave para decidir novo papa iniciará no dia 7 de maio; saiba como será a votação

Conclave para decidir o novo soberano da Igreja Católica será a partir do dia 7 de maio após morte do papa Francisco / Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

Reunião do sacro colégio de cardeais, convocado para eleger um novo pontífice — chamada de conclave — iniciará no dia 7 de maio, no Vaticano. O Órgão máximo da Igreja Católica anunciou a decisão nesta segunda-feira, 28, dois dias depois do funeral do papa Francisco, que morreu no dia 21 de abril. LEIA MAIS | Milhares de pessoas visitam o túmulo do papa Francisco à espera do conclave

As visitas aos Jardins do Vaticano e à Necrópole da Via Triunfal também foram suspensas.

Nesse domingo, 27, foi registrado o pico máximo de aproximadamente 70 mil pessoas na Basílica, conforme divulgado pela Delegacia de Polícia. O aviso de fechamento temporário já está disponível no site do Museu do Vaticano.

Como funciona o conclave para eleger o novo papa? Segundo as regras do Vaticano, divulgadas pelo Le Monde e pela AFP News, os 135 cardeais eleitores, com menos de 80 anos, participarão de uma missa solene na Basílica de São Pedro na manhã do dia 7 de maio, antes que se reúnam na Capela Sistina à tarde para a votação a portas fechadas, que pode durar vários dias. Durante o conclave, eles não terão mais o direito de se comunicar com o mundo exterior, seja por correio ou telefone. A votação continuará até que um nome receba dois terços dos votos, com dois votos contabilizados no período matutino e dois na faixa vespertina. Sentados sob o quadro de arte do pintor italiano Michelangelo do "Juízo Final", os cardeais recebem cédulas retangulares de papel com a inscrição "Eligo in Summum Pontificem" (em livre tradução, "eu o elejo como sumo pontífice") na parte superior e um espaço em branco abaixo.