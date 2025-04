Começa em Paris o julgamento do roubo de Kim Kardashian

Cercado por enorme repercussão na mídia, o julgamento está marcado para começar às 14h30 (9h30 no horário de Brasília) e continuará até 23 de maio no Palácio da Justiça em Paris.

Kim Kardashian, de 44 anos, anunciou que prestará depoimento pessoalmente em 13 de maio.

Por volta das 3h da manhã do dia 3 de outubro de 2016, dois homens encapuzados invadiram o quarto de hotel onde a famosa influenciadora americana estava hospedada, sob a mira de uma arma, enquanto ela estava em Paris para a Semana de Moda.

Os agressores apontaram uma arma para ela e um deles, de acordo com o relato de Kardashian à polícia, falou com ela em inglês com "um forte sotaque francês" e exigiu seu anel.

Depois, eles a amarraram, amordaçaram e trancaram no banheiro.