Alexandre Pato, família Abravanel, ex-BBB e cantor: famosos curtem Flamengo x Corinthians no Maracanã

Rubro-Negro foi soberano no confronto entre os clubes mais populares do país e aplicou uma goleada por 4 a 0 sobre o Alvinegro no Brasileirão

Um clássico interestadual entre Flamengo e Corinthians nunca é um jogo qualquer, ainda mais quando se tem o Maracanã como palco. Além da capacidade máxima nas arquibancadas — de ingressos disponíveis —, a goleada rubro-negra por 4 a 0 ainda ocorreu sob os olhares de astros do esporte, da televisão e da música nos camarotes do Mário Filho. O evento também contou com transmissão especial de 60 anos da Globo, com show do Belo e diversas ações no decorrer da exibição.

O clima festivo do domingo de sol no Maracanã contou com três nomes de peso do esporte brasileiro: Alexandre Pato, Diego Hypolito e Isaquias Queiroz (atleta do Flamengo). O ex-Corinthians, aliás, compareceu junto à esposa, filha de Silvio Santos, e outra parte da família Abravanel. A presença de Patrícia, irmã de Rebeca, casada com o jogador, foi a mais notada entre os torcedores.