Voz e mobilidade de papa Francisco estão melhorando, afirma Vaticano

"A situação se mantém estável com estas melhoras", afirmou o Vaticano nesta terça, 8. Pontífice "usa cânulas nasais com oxigênio de alto fluxo à noite"

A voz e a mobilidade do papa Francisco , ainda convalescente após uma pneumonia bilateral , continuam melhorando graças aos seus exercícios diários , informou a assessoria de imprensa do Vaticano nesta terça-feira, 8.

Embora tivesse sido orientado a descansar, o jesuíta argentino de 88 anos fez uma aparição pública surpresa no domingo fora da Basílica de São Pedro, agradecendo aos fiéis com uma voz ainda fraca, mas menos comprometida do que quando deixou o hospital Gemelli de Roma, em 23 de março.

Em relação aos seus problemas respiratórios, "o papa usa cânulas nasais com oxigênio de alto fluxo à noite" e durante o dia, conforme necessário, disse o Vaticano.

"Quanto às atividades destes dias, está claro que a fisioterapia respiratória e motora continua, bem como a terapia farmacológica", visto que a infecção "ainda está presente".

Papa Francisco está 'bem disposto'

Jorge Bergoglio retomou "muito gradualmente" algumas reuniões, mas a única relatada pelo Vaticano foi um encontro com seu número dois, o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, na segunda-feira.