'Fofoqueira profissional': mulher faz fortuna vendendo fofocas

Miryam, de 67 anos, diz ter comprado duas casas com dinheiro obtido vendendo informações sobre moradores de seu bairro na Colômbia

Em entrevista à influenciadora Lady Daniella, Miryam explicou que sempre teve facilidade para perceber os acontecimentos ao seu redor e, com o tempo, percebeu que poderia lucrar com isso.

Uma mulher colombiana chamou atenção nas redes sociais ao contar que vende informações sobre seus vizinhos e que, graças a isso, conseguiu comprar duas casas. O relato de Miryam, de 67 anos, moradora de Brisa de Armenia, em Quindío, viralizou no TikTok e gerou diversas reações.

A estratégia dela envolve prestar atenção nas conversas do bairro, anotar tudo em um caderno e vender as informações para quem estiver interessado. O preço varia conforme a relevância do assunto:

Fofoquinhas simples: 5.000 pesos colombianos (aproximadamente 22 pesos mexicanos);

Fofocas mais elaboradas: 10.000 pesos colombianos (cerca de 45 pesos mexicanos);

Fofocas bombásticas: podem custar até 700.000 pesos colombianos (cerca de 3.200 pesos mexicanos).

Segundo Miryam, casos de traição estão entre os mais caros.

BBB 25: VEJA o que foi revelado à Renata na Casa de Vidro