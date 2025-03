EUA: criança é deitada no chão com mãos nas costas em abordagem policial

Uma cena inusitada chamou a atenção de moradores da cidade Winter Haven, nos Estados Unidos. Uma criança de três anos negra ficou de barriga para baixo, com as mãos nas costas, no passeio de uma rua, enquanto sua mãe, uma mulher também negra, era abordada por policiais.

O episódio aconteceu na última quarta-feira, 5, mas ganhou atenção nos últimos dias após vídeos que registraram a cena viralizarem nas redes sociais.