Mais uma criança morre nos EUA em piora de surto de sarampo, doença antes declarada eliminada do país

A menina tinha 8 anos e não estava vacinada. Ela não tinha problemas de saúde prévios e foi hospitalizada por complicações decorrentes da doença, disse à BBC Aaron Davis, vice-presidente de um hospital em Lubbock, no Texas.

Mais uma criança morreu de sarampo durante um surto do vírus, que atinge o oeste do Texas, nos Estados Unidos.

Getty Images Local de testes para detectar sarampo no Texas: os EUA haviam declarado a eliminação total da doença em 2000, mas os casos têm aumentado neste ano

Robert F. Kennedy Jr., secretário de Saúde do governo Donald Trump e que ficou conhecido por seu ceticismo em relação às vacinas, visitou o Estado após a notícia da morte. Ele enfrenta críticas por sua gestão do surto.

Houve mais casos de sarampo nos EUA durante os primeiros três meses de 2025 do que em todo o ano de 2024, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

Em fevereiro, uma menina de seis anos não vacinada da comunidade menonita local foi a primeira criança a morrer de sarampo nos EUA em uma década. Em março, um homem não vacinado morreu no Estado do Novo México após contrair o vírus, embora a causa da morte ainda esteja sob investigação.

Reuters O atual secretário de saúde dos EUA RFK Jr durante um ato em 2019 contra a obrigatoriedade de vacinas por motivos religiosos

O departamento de saúde do Estado do Texas e o Departamento Federal de Saúde não listaram a morte em suas contagens de casos na sexta-feira.

Em um comunicado, Kennedy confirmou a morte da menina.

"Minha intenção era vir aqui discretamente para consolar as famílias e estar com a comunidade em seu momento de luto", disse o secretário no comunicado.