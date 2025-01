Modelo denuncia agressão de namorado e usa código para ser resgatada por amiga

Modelo cearense publicou denúncia da agressão nas redes sociais / Crédito: Reprodução/Instagram

Uma modelo cearense denunciou ter sido agredida pelo namorado na madrugada do último domingo, 12. O caso teria acontecido dentro do apartamento do suspeito, no bairro Meireles, em Fortaleza. A vítima, Lara Bezerra de Menezes, relatou a agressão em publicação nas redes sociais nessa segunda-feira, 13, e publicou imagens dos hematomas pelo corpo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na publicação, a vítima conta que foi empurrada contra a escada pelo - agora - ex-companheiro após não responder uma pergunta feita por ele. “A gente nem brigou, apenas eu não respondi uma pergunta que ele fez sobre ele, que falaram sobre ele, e eu não quis falar porque envolvia outras pessoas”, conta.

Em seguida, o acusado teria chamado Lara para subir para o quarto e ela respondeu: “melhor cair de moto”, uma frase que ela costuma falar. “Me virei, abracei, e ele questionou 'melhor cair de moto?' e me empurrou na escada. Aí eu já caí, me machuquei e daí em diante foi só caos", relatou a modelo em vídeo na publicação. Ainda segundo ela, o relacionamento começou há alguns meses e foi marcado por idas e vindas, com sinais de alerta. “Desde do começo, sempre houve sinais de xingamento e possessividade e toxicidade. Aí acabava e voltava com promessas que nunca mais iria acontecer”, disse. Além do vídeo, a modelo escreveu na publicação que espera que o caso seja o último.

“Corram, peçam ajuda! Amor não machuca! Amor não maltrata! Amor faz bem!!! Tem câmeras! A justiça tem que ser feita!!!! Já basta tantas mulheres morr@ndo!!!!! Eu tô viva hoje, mas sem vontade de sorrir”, disse. A mulher ainda relata que o acusado já tinha cometido outros crimes contra outras mulheres, que possuíam medidas protetivas contra ele. Modelo foi resgatada por amiga após compartilhar código de “alerta” Após a agressão, Lara disse que foi impedida de sair do apartamento do ex-companheiro. A modelo conta que chegou a enviar uma mensagem para uma amiga em que compartilhava um código de alerta. “Eu coloquei 'é grave' e ela foi atrás de mim, foi me buscar. Foi aí onde eu consegui sair”, relata.