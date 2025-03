Cachorra sumida há 1 ano na Austrália é vista; operação de resgate é iniciada

Valerie , como se chama o bicho, sobrevive na natureza há mais de um ano, por isso, se tornou arisca , segundo informações do G1 Mundo. O Kangala Wildlife Rescue, serviço australiano de resgate de animais, afirmou que a cachorra foge do resgate ao primeiro sinal de humanos ou veículos.

“Apesar dos melhores esforços dos dedicados voluntários do Kangala, Valerie tem sido impossível de capturar. Este é um cachorro pequeno em uma área enorme, e precisaremos da ajuda do público para relatar qualquer avistamento, além de muita sorte”, explicou a organização.

Como Valerie se separou de seus tutores?

Em novembro de 2023, Josh e Georgia, tutores de Valerie, partiram de Nova Gales do Sul, onde residem, para uma viagem de férias na ilha Kangaroo. Após três dias acampando na ilha, o casal estava numa praia da região quando a cachorra conseguiu escapar e fugiu para uma região de mata.

Josh e Georgia mantinham a cachorra em um cercadinho, para evitar fugas. De acordo com o jornal norte-americano The New York Times, o casal procurou por Valerie por cinco dias, com ajuda de moradores da região. Não tendo encontrado a cachorra, os dois desistiram e retornaram para casa.