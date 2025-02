Obesidade em pets: como evitar? Quais os malefícios? Saiba tudo

Condição pode desencadear doenças e diminuir a qualidade de vida dos animais, assim como acontece com humanos; médico veterinário comenta sobre o tema

O médico veterinário Paulo Sérgio Cardoso explica ao O POVO o que acontece para animais ficarem obesos, quais as complicações possíveis e como evitar que a situação se desenvolva. Confira.

“Um ponto importante é entender se aquele pet tem alguma doença anterior, porque a obesidade vem, muitas vezes, de uma doença, como um hipotireodismo. Temos que investigar o animal como um todo, porque, muitas vezes, não é só a alimentação ou culpa do tutor”, comenta.

“Toda ração tem no rótulo a quantidade que deve ser colocada, de acordo com o peso do animal. Quando essa ração é colocada de forma elevada, o pet vai engordar”, afirma.

Paulo também comenta que não é apenas a quantidade de ração que pode estar errada, mas que tutores também podem estar desregulando a alimentação dos animais dando comida de humanos para eles.

Por fim, o médico destaca a medicina preventiva como um fator crucial para evitar a obesidade em pets.