Cadela foge após acidente e retorna sozinha a antigo lar em Fortaleza

Cachorrinha passou uma noite perdida da tutora / Crédito: Nathália Sena

Um acidente de trânsito no cruzamento das avenidas Virgílio Távora com Antônio Sales, resultou na fuga da cachorrinha Vitória, companheira da psicóloga Nathália Sena. Após uma noite de busca, a cadela foi encontrada na antiga residência da tutora. Nathália retornava de carro da casa de sua mãe, que reside nas proximidades, quando ocorreu a colisão entre seu veículo e o de outro motorista. Além da psicóloga, estavam no carro seus dois cães: Jubinha e Vitória. Após o impacto da colisão, a tutora saiu do carro com seus animais na guia, porém Vitória se soltou rapidamente e fugiu assustada.

Apesar dos esforços imediatos de pessoas que passavam pelo local e presenciaram o ocorrido e se ofereceram para ajudar na busca, a cadela não foi encontrada naquela noite.