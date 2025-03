Abrigo que doou cães de Letícia Sabatella sem permissão se pronuncia / Crédito: Reprodução/Instagram @leticia_sabatella

Conhecida por grandes trabalhos na TV Globo como “O Clone”, “Caminho das Índias” e “Nos Tempos do Imperador”, a atriz Letícia Sabatella chamou atenção nas redes sociais ao relatar que seus dois cachorros foram doados sem sua autorização, após deixar sob os cuidados de uma amiga veterinária no Rio de Janeiro. A denúncia foi feita por Letícia na quarta-feira, 19, que declarou ter resgatado os cachorros Bertoldo e Bebê, de uma ninhada com oito filhotes e cuidado dos animais desde a adoção.

Cachorros de Letícia Sabatella eram criados soltos “Ambos foram criados soltos e felizes no sítio de Letícia, que é um lugar de preservação e mata nativa", disse a nota de esclarecimento publicada pela atriz. Segundo a mineira, o problema aconteceu quando ela precisou se ausentar do sítio em que morava no interior do Rio de Janeiro para cuidar da mãe em Curitiba. Para isso, teria os deixado com uma amiga veterinária. Essa amiga, então, entregou os cachorros para o abrigo Cãorrijo, no Rio de Janeiro, instituição que faz feira de adoção com os animais e acabou por entregá-los a outra família.

Leia também: 8 raças de cachorros mais carinhosas do mundo Leia a nota oficial de Letícia Sabatella Letícia afirma, em publicação oficial, que buscou contato amigável com a veterinária, mas precisou entrar com processo judicial para responsabilizar pessoas envolvidas. Ainda conforme a atriz, os animais foram anunciados para adoção sob a declaração de que foram criados no abrigo, acusação que a artista negou ao publicar fotos e vídeos dos animais filhotes em seu colo dentro de casa. Pronunciamento de Letícia Sabatella Crédito: Reprodução/Instagram @leticia_sabatella Pronunciamento de Letícia Sabatella Crédito: Reprodução/Instagram @leticia_sabatella Pronunciamento de Letícia Sabatella Crédito: Reprodução/Instagram @leticia_sabatella

Pronunciamento do abrigo No perfil do Instagram do abrigo Cãorrijo, a proprietária da instituição afirma que os cães moraram no abrigo quando filhotes e eles "foram e voltaram" várias vezes da casa de Letícia por problemas de saúde, cuidando deles como um lar temporário e sem remuneração financeira. "Cada vez que esses animais vinham com problemas diferentes, nós recebíamos como lar temporário, sem nenhuma remuneração", disse a mulher, que também acusou a atriz de mantê-los dias sozinhos no sítio.