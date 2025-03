Como está a saúde do papa Francisco hoje? Veja últimas notícias

O sumo pontífice segue estável, sem febre e cooperando com o tratamento, mas prognóstico permanece reservado após crise respiratória na sexta-feira

Apesar da melhora, seu prognóstico segue reservado — ou seja, ainda não é possível determinar um prognóstico exato devido à evolução imprevisível e ao quadro complexo do sumo pontífice.

Ainda conforme o Vaticano, o jesuíta argentino tem se alimentado sozinho e faz fisioterapia respiratória co regularidade, cooperando ativamente.

De acordo com a última atualização dada pelo Vaticano, o sumo pontífice passou a noite sem intercorrências, mantendo repouso e realizando fisioterapia respiratória regularmente.

Na sexta-feira, 28, o santo padre apresentou uma crise de broncoespasmo , acompanhada de vômito com aspiração, o que agravou momentaneamente seu quadro respiratório.

No sábado, o Vaticano informou que ele tomou café da manhã e leu jornais, demonstrando melhora após a crise respiratória ocorrida na sexta-feira.

O papa Francisco está internado desde 14 de fevereiro, diagnosticado com pneumonia bilateral. No início da hospitalização, ele sofreu uma crise asmática e precisou de oxigênio e transfusão de sangue devido à baixa de plaquetas.

A crise respiratória de sexta-feira foi um revés inesperado a Francisco, já que a última complicação desse tipo havia ocorrido no sábado anterior, 22.

O diagnóstico de infecção polimicrobiana no trato respiratório levou a ajustes em seu tratamento. Como a região afetada já era vulnerável devido a problemas de saúde anteriores, os médicos monitoram sua evolução com cautela.

A transparência nos boletins médicos tem sido uma marca do pontificado de Francisco. A decisão de divulgar informações diárias partiu do próprio papa, rompendo com a tradição de sigilo observada em internações de seus antecessores.