O que significa cardeal 'in pectore', que tem papel central no filme 'Conclave'

Divulgação Filme Conclave despertou interesse do público sobre cardeais nomeados em segredo pelo papa No imaginário popular que gravita em torno do Vaticano, é uma figura sempre associada a uma aura de mistério: um cardeal nomeado em segredo pelo papa. Um dos favoritos à disputa do Oscar deste ano, o filme Conclave, de Edward Berger, traz este personagem à tona — coincidentemente em um momento de rumores acerca de uma eventual sucessão na cúpula da Igreja, com a saúde fragilizada do papa Francisco. Baseado no livro homônimo escrito pelo inglês Robert Harris, o filme tem em sua trama um religioso filipino, Vincent Benítez, que chega ao conclave com um documento que comprova que ele teria sido nomeado in pectore pelo papa que havia acabado de morrer. A película não entra em detalhes sobre o significado dessa condição.

In pectore é uma expressão latina que significa literalmente "no peito". Nesse contexto, significa que o cardeal foi nomeado de forma confidencial pelo papa — normalmente, o anúncio de novos cardeais é um evento público.

Na vida real, esse dispositivo é usado quando a nomeação precisa ser "mantida em segredo", explica à BBC News Brasil o teólogo e padre Dayvid da Silva, professor na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e pesquisador no grupo Literatura, Religião e Teologia (Lerte). "É o que acontece com o caso de um cardeal escolhido pelo papa, mas que não tem seu nome divulgado", esclarece. "Geralmente, se mantem em segredo por conta de alguma situação que possa trazer riscos à pessoa nomeada, ou à igreja da região. Mas o papa pode tornar público o nome quando achar que deve", diz Silva. Em termos hierárquicos, nada muda. "O cardeal in pectore é uma pessoa que tem a mesma autoridade, peso, trânsito e proximidade com o papa do que qualquer outro cardeal. Só que não tem esse título reconhecido publicamente", afirma à BBC News Brasil o vaticanista Filipe Domingues, professor na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, e diretor do Lay Centre, também em Roma.

Esse sigilo pode ser temporário. "Esse termo latino é empregado para designar um cardeal que o papa nomeou mas cuja identidade, ainda que por algum tempo, permanece, por alguma razão, resguardada", acrescenta à BBC News Brasil o teólogo e padre Reuberson Rodrigues Ferreira, professor na PUC-SP e pesquisador de história do catolicismo. "As razões para essa postura decorrem da necessidade de proteger o nomeado ou evitar conflitos políticos e religiões, especialmente em regiões onde a Igreja enfrenta perseguição." Apesar de soar como um expediente insólito, do tipo que suscita teorias da conspiração, é um tipo de nomeação que não foge da normalidade da Santa Sé. "Essa prática, a de nomear cardeais in pectore, é relativamente comum na história da Igreja, principalmente em casos de bispos que podem correr algum risco. O papa, então, pode decidir fazê-lo cardeal de forma secreta, evitando algum tipo de perseguição", salienta à BBC News Brasil o sociólogo Francisco Borba Ribeiro Neto, ex-coordenador do Núcleo Fé e Cultura da PUC-SP e editor do jornal O São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo. Divulgação Filme Conclave concorre a diversos prêmios Oscar Função Mas se é um dispositivo secreto, para que serve um cardeal in pectore? Pensando de forma apenas pragmática, realmente sua função pode ser um tanto limitada no dia a dia do Vaticano. Muitas vezes, o papa faz isso em reconhecimento por determinada pessoa, sabendo que haverá uma limitação no exercício do cardinalato.

Domingues explica que há casos em que a nomeação só é sabida pelo próprio pontífice e pelo religioso escolhido. Em outros, assessores próximos também tomam conhecimento. "Ele [o cardeal in pectore] tem acesso direto ao papa, vai ser consultado em questões relevantes, pode ser envolvido nos dicastérios de alguma forma, seja como membro, seja como consultor, e pode ajudar na redação de documentos, de discursos, de livros, de encíclicas. Pode fazer uma série de coisas", pontua. "Alguns assessores podem saber disso discretamente e ele ter acesso ao papa." Ao contrário da ficção, contudo, não é de se esperar que uma figura assim surpreenda a todos participando de uma eleição papal de uma hora para outra. "É bastante improvável que um deles simplesmente surja em um conclave, sem que ninguém soubesse de sua existência. Neste ponto, a ficção se reserva ao direito de ser mirabolante", comenta Ribeiro Neto.

Se um cardeal foi nomeado in pectore e ninguém sabe disso, ele não tem como legitimar uma participação em um conclave, conforme explica Domingues. O filme do momento tenta resolver esse ponto fazendo com que o personagem tenha um documento assinado pelo papa reconhecendo-o como cardeal. Silva lembra que o filme traz essa discussão: "a lei canônica reza que é o papa quem deve publicar seu nome" e, no caso, com o papa morto o fato de portar um documento já autorizaria o cardeal em questão a ter o privilégio de participar do conclave? "Quando o papa morre sem deixar público o nome do cardeal in pectore, essa nomeação perderia automaticamente o efeito", entende o teólogo. "Como afirma o texto do Código de Direito Canônico, o cardeal in pectore só possui autoridade de cardeal a partir da publicação de seu nome pelo romano pontífice", contextualiza "Antes disso, ele fica desobrigado dos deveres dos cardeais e não goza de seu direito, como, por exemplo, participar de um conclave."