Empresa de Israel é condenada por espionar 1.400 usuários do WhatsApp

Uma juiza do Distrito Norte da Califórnia decidiu na última sexta-feira, 20, que a NSO violou as leis de hacking e os termos do contrato de serviço do WhatsApp ao usar a plataforma de mensagens para instalar o spyware Pegasus.

A juíza do caso, Phyllis Hamilton, também observou que o NSO Group falhou repetidamente em produzir “descobertas relevantes” e não obedeceu às ordens judiciais relacionadas a essas informações.

No documento sobre o caso, a juíza destacou que o comportamento mais significativo do NSO foi sua insistência de que o código-fonte do Pegasus deveria ser visualizado apenas por cidadãos israelenses presentes em Israel – algo que ela considerou “simplesmente impraticável” para um processo conduzido na Califórnia.

Processo do WhatsApp durou cinco anos

O processo judicial teve início após uma reportagem do Financial Times de 2019, que coincidiu com a descoberta do WhatsApp de que seus serviços haviam sido hackeados pela NSO por meio do Pegasus.