FBI aponta Irã como responsável por ataque hacker à campanha de Trump

Órgãos de segurança dos Estados Unidos afirmaram nesta terça, 20, que o Irã está por trás do ataque hacker a campanha presidencial do ex-presidente Donald Trump. Na visão das autoridades, isso ocorre porque "o Irã percebe as eleições deste ano como particularmente consequentes em termos do impacto que podem ter em seus interesses de segurança nacional". O incidente, que ocorreu em 10 de agosto, foi anunciado pela equipe de Trump.

"A Comunidade de Inteligência está confiante de que os iranianos, por meio de engenharia social e outros esforços, buscaram acesso a indivíduos com acesso direto às campanhas presidenciais de ambos os partidos políticos. Essas atividades, incluindo roubos e vazamentos, têm como objetivo influenciar o processo eleitoral dos EUA", disse a declaração conjunta feita pelo Federal Bureau of Investigation (FBI, na sigla em inglês), o Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional (ODNI) e a aAgência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura (CISA).

Segundo o comunicado, não se trata de uma abordagem nova. "O Irã e a Rússia empregaram essas táticas não apenas nos Estados Unidos durante este e os ciclos eleitorais federais anteriores, mas também em outros países ao redor do mundo".