Mulher é condenada por cometer injúria racial por mensagens via WhatsApp

Sentença inclui pena de reclusão, em regime aberto, e indenização à vítima por mensagens racistas enviadas via WhatsApp. Desição foi da Justiça de Bela Cruz, município do Ceará

A Justiça de Bela Cruz, no Ceará, condenou uma mulher por injúria racial após ação movida pelo Ministério Público do Estado (MPCE). A sentença, proferida em 27 de novembro, determinou um ano de reclusão, em regime aberto, à acusada, que utilizou áudios no WhatsApp para cometer o crime contra a vítima.

De acordo com o Ministério Público, o caso ocorreu no dia 5 de março de 2022, quando a ré enviou mensagens de voz à sogra da vítima com conteúdo ofensivo e ameaçador.